Un vecino fue agredido con un arma de fuego y detuvieron a dos hermanos conocidos en el ambiente delictivo

Este fin de semana, un vecino del barrio Sierras de Marquesado, Rivadavia, fue el blanco de ataque de dos personas que empuñaron un arma de fuego. Luego de la denuncia del damnificado, personal de la Comisaría 38va, mediante orden judicial, detuvieron a los hermanos Guerrero.

Bajo el mando del comisarío Federico Quintero, subcomisario Oscar Carrizo, Brigada Oeste y División Infantería, los uniformados realizaron un allanamiento en el domicilio donde se encontraban Alejandro y Maico Guerrero, ambos conocidos en el ambiente delictivo.

Luego de tareas de investigación, fueron detenidos sospechados de la agresión y en su vivienda les secuestraron elementos que servirán de pruebas para la causa.

Cabe destacar que cuentan con antecedentes en delitos contra la propiedad. Quedaron a disposición de la UFI Genérica.