Un viejo asaltante de bancos con salidas de prisión, volvió a caer por estar ligado al robo de una moto Es el neuquino Omar Sastre, quien condujo una camioneta hasta el lugar donde un cómplice se bajó a hurtar una moto. Le dieron 3 meses de prisión preventiva.

Fugas, asaltos a bancos, violentas entraderas en casa de adinerados, autos de lujo, buen vestir. Omar Antonio Sastre (alias ‘Loco’) no se privó de transgresiones en sus 48 años. Se lo mencionó (pero no se probó) por su vinculación al robo de 2,5 millones de dólares al banco Galicia a comienzos de los 2000 en pleno microcentro. También se lo señaló y se probó que estuvo ligado al robo de 107.000 pesos de la sucursal del Alto del Bono Shoping del Banco San Juan, causa que le valió un castido de 10 años.

Esa y otras condenas por asaltos en Neuquén, Bahía Blanca, Mar del Plata, le valieron también largos períodos de encierro. Su último destino fue el Penal de Chimbas, donde comenzó a tener salidas transitorias que no desperdició para volver a las suyas: el pasado jueves, al mando de una lujosa Toyota Hilux, llevó a un sujeto hasta inmediaciones de Lautaro y Mendoza, en Concepción, Capital, donde aprovecharon el descuido de un motociclista y le sustrajeron la moto Honda 300cc que había dejado con la llave puesta.

La misma tarde, Sastre y la camioneta que conducía, fueron localizados en Chimbas. Y ayer volvió a prisión, esta vez con 3 meses de prisión preventiva que le dictó la jueza de Garantías, Celia Maldonado, a pedido del fiscal, Miguel Gay, y el ayudante fiscal, José Luis Salinas Molina (UFI de Delitos Contra la Propiedad), quienes dirigieron las investigaciones encaradas por pesquisas de esa Fiscalía, en conjunto con pesquisas de Robos y Hurtos de la Central de Policía y el área Sustracción de Automotores, precisaron.

LOS VIDEOS:

