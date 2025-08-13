Un voraz incendio arrasó con una finca de Caucete: calculan pérdidas millonarias

Bomberos trabajaron arduamente en un incendio que consumió gran parte de una finca, ubicada en avenida de los Ríos, en Caucete, en horas de la siesta de este miércoles. El fuego avanzó rápidamente y arrasó con un sector donde se encontraban palos de producción agrícola y casi alcanzó un galpón.

Asimismo, junto al personal de la Comisaría 9na realizaron tareas a contrarreloj para evitar que el fuego se propagara a las viviendas aledañas. Según el testimonio de los vecinos, es alarmante que en los últimos días se hayan dado episodios similares.

Si bien los especialistas continuarán con los trabajos, aún no han indicado las causas del inicio de las llamas y consideraron que las pérdidas serían millonarias.