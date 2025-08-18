Un voraz incendio casi arrasó con viviendas en Pocito: Bomberos lograron controlar las llamas El siniestro ocurrió en las inmediaciones de calle General Acha y Calle 8.

Este domingo en la noche, varias familias temieron por sus viviendas cuando un incendio en la vegetación seca se propagó y casi llega a los domicilios pero afortunadamente, no hubo que lamentar heridos ni pérdidas materiales, según lo que indicaron los vecinos de General Acha y Calle 8, en Pocito.

Al parecer, la inmediata intervención del personal de Bomberos de Rawson y Protección Civil provocó el control de las llamas que avanzaban sin control y estuvo a metros de tomar una vivienda de la zona.

El susto de la gente escaló a medida que el fuego iba copando espacio y dimensiones descomunales pero advierten que el rápido accionar de los especialistas, llevó tranquilidad. Por el momento, desconocen cómo se originó el incendio

El video del fuego: