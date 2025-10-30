Una agente ordenaba el tránsito y fue atropellada por un conductor ebrio: terminó con la pierna quebrada La uniformada cumplía funciones para desviar el tránsito por obras en la autopista N°14.

En la madrugada de este miércoles, una agente de la Policía de San Juan resultó lesionada tras ser embestida por un vehículo mientras cumplía funciones en el anillo interno de Avenida de Circunvalación, entre calles Mendoza y Catamarca, en Capital.

La funcionaria policial estaba ordenando y desviando el tránsito por trabajos en la colocación de cartelería LED en dicho lugar y fue atropellada por un Renault Sandero, conducido por un hombre mayor oriundo de Rivadavia.

Inmediatamente un ambulancia trasladó a la agente Mayra Palacios hasta el Hospital Dr. Guillermo Rawson, donde fue asistida por politraumatismos y una fractura en la pierna izquierda.

Además, personal de la UFI Delitos Especiales, Criminalística y Comisaría 2da intervino en el hecho y le hicieron el test de alcoholemia al conductor, arrojando un 0,54 gramos de alcohol en sangre. El auto quedó radiado.