Una chica se prendió fuego cocinando y está en terapia intensiva La joven tiene 20 años y cuenta con 28 % del cuerpo con quemaduras profundas.

Una joven sufrió graves quemaduras en distintas partes de su cuerpo al prenderse fuego mientras cocinaba con un mechero. Fue ingresada en el Hospital Marcial Quiroga donde permanece en terapia intensiva, bajo sedación.

La chica tienen 20 años, es de Pocito y estaba en casa de su novio cuando se produjo el accidente y fue él quien logró sofocar las llamas y llamar a la policía.

Según el informe policial, la quemaduras corresponden a un porcentaje mayor al 50 por ciento del cuero.

Por otra parte, fuentes del nosocomio a DIARIO DE CUYO, que después de la valoración del especialiasta, se determinó que la paciente presenta el 28 por ciento del cuerpo quemado, comprometiendo tórax, abdomen, miembros superiores y muslos.

Sucedió en un domicilio en calle Laprida 1416 entre Urquiza e Hipólito Irigoyen, en un complejo de departamentos en Capital.