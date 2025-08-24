Una conductora estrelló su camioneta contra un árbol en la puerta de Urgencias del Hospital Rawson Ocurrió sobre calle General Paz. La mujer, de 39 años, se habría quedado dormida al volante. No hubo heridos y quedó a disposición de la Comisaría 5°.

Un siniestro vial que pudo terminar mucho peor se registró este domingo en Capital, alrededor de las 6, cuando una camioneta protagonizó un fuerte choque en calle General Paz, a pocos metros de la intersección con Avenida Rawson, casi en la entrada al sector de Urgencias del Hospital Rawson.

De acuerdo a fuentes policiales, la protagonista fue una mujer de 39 años que conducía una Jeep. La automovilista perdió el control del rodado y terminó impactando contra un árbol ubicado en el costado norte de la calzada.

Afortunadamente, no hubo personas heridas y la conductora tampoco sufrió lesiones. Sin embargo, fue trasladada a la Comisaría 5°, donde quedó a disposición de las autoridades para la realización del dosaje de alcohol correspondiente.

LAS FOTOS