Un siniestro vial que pudo terminar mucho peor se registró este domingo en Capital, alrededor de las 6, cuando una camioneta protagonizó un fuerte choque en calle General Paz, a pocos metros de la intersección con Avenida Rawson, casi en la entrada al sector de Urgencias del Hospital Rawson.
De acuerdo a fuentes policiales, la protagonista fue una mujer de 39 años que conducía una Jeep. La automovilista perdió el control del rodado y terminó impactando contra un árbol ubicado en el costado norte de la calzada.
Afortunadamente, no hubo personas heridas y la conductora tampoco sufrió lesiones. Sin embargo, fue trasladada a la Comisaría 5°, donde quedó a disposición de las autoridades para la realización del dosaje de alcohol correspondiente.