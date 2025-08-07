Una docente denunció que le robaron el celular en el aula de su escuela La mujer trabaja en la Escuela Faustina Sarmiento de Belín.

Un robo generó un fuerte revuelo en el interior de la Escuela Faustina Sarmiento de Belín, ubicada en Capital, cuando una docente denunció el robo de su celular que estaba en su bolso en el escritorio del aula.

El caso tomó estado público en las últimas horas pero la denuncia fue realizada el pasado martes en la tarde-noche por una maestra de ese establecimiento de Nivel Secundario ubicado en las inmediaciones de calles Echegaray y Rogelio Driollet, en el departamento Capital.

La mujer de 33 años que hizo la denuncia dijo que el teléfono celular estaba en un bolso sobre el escritorio del aula.

El caso es investigado como hurto simple y, a pesar que se sospecha que alguien pudo ingresar a la escuela, que pueda tratarse de una broma de muy mal gusto de alumnos.