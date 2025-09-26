Una familia que iba con una bebé de un año se estrelló contra un árbol y se salvó de milagro El hecho ocurrió en calle Aguilera y Nacional.

Este viernes en la madrugada, una familia se salvó de milagro luego de protagonizar un choque en calle Aguilera y Nacional, en Angaco.

Según las fuentes, el conductor de 24 años, de apellido Jordan relató que perdió el control del Volkswagen Gol, luego de sufir un desperfecto mecánico, y se estrelló contra un árbol.

Choque en Aguilera y Nacional, Angaco.-

En el auto también viajaba su pareja de apellido Rodríguez y la bebé de ambos de un año. Pero pese a los daños materiales, las tres personas no presentaron lesiones por lo que no necesitaron ser trasladados por el personal del 107.