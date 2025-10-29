Una locutora sanjuanina fue protagonista de un fuerte accidente de tránsito La reconocida comunicadora fue trasladada al Hospital Rawson por precaución.

Una violenta colisión se registró este martes alrededor de las 14 en una transitada esquina de Capital y tuvo como protagonista a la locutora sanjuanina Elena Balmaceda, de 64 años.

De acuerdo con lo informado por fuentes policiales, Balmaceda manejaba un Renault Sandero por calle Pedro de Valdivia, en dirección de oeste a este. Al llegar al cruce con Periodistas Argentinos, intentó avanzar y terminó chocando contra el lateral izquierdo de una camioneta Ford Ranger conducida por Miguel Alberto González, de 61 años, quien iba acompañado por su hijo de 17.

Minutos después del impacto, personal del 107 llegó al lugar y asistió a los ocupantes de ambos vehículos. El adolescente sufrió un corte leve en la cabeza, mientras que la conductora fue derivada al Hospital Rawson para un control médico preventivo, aunque no presentaba lesiones graves.

Efectivos policiales trabajaron en la zona para establecer las causas del siniestro, mientras que el caso quedó bajo investigación de la UFI de Delitos Especiales N°4, dirigida por el fiscal Francisco Micheltorena junto al ayudante fiscal Emiliano Pugliese.