Una moto terminó en la vereda tras un fuerte choque con un remis En una esquina sin semáforos, dos vehículos chocaron en la calle Yapeyú y Remedios de Escalada. El motociclista fue trasladado al Hospital Rawson con un corte en la cabeza.

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrió en la mañana de este viernes en el departamento Chimbas cuando un automóvil remis y una motocicleta colisionaron. Tal fue el impacto que el rodado de menor porte quedó sobre la vereda, a centímetros de la puerta de ingreso de un domicilio.

De acuerdo con la información aportada por la Policía, el choque sucedió alrededor de las 10:15 horas en el cruce de calles Yapeyú y Remedios de Escalada. Allí un Renault Logan, conducido por Andrés Firmapaz, que transportaba dos pasajeros, un niño y una mujer mayor de edad, colisionó contra una moto Yamaha 250 cc, guiada por Juan Fernández Díaz, de 46 años.

Una vez que producido el encuentro entre ambos vehículos, la moto se deslizó varios metros por la calle y la vereda del lugar. Esto le produjo al motociclista un corte en la frente, por lo que fue trasladado por los servicios de urgencias al Hospital Guillermo Rawson. Pese a la herida, estaría fuera de peligro. Mientras que los tres ocupantes del remis salieron ilesos.