Una mujer denunció que fue violada por un hombre que contrató para que hiciera trabajos de plomería La víctima asegura que no sólo abusó de ella sino que le sacó unos 85 mil pesos.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una mujer rompió el silencio y denunció a un supuesto plomero, quien no sólo la habría violado sino también estafado. La víctima, oriunda de Alto de Sierra, Santa Lucía, expuso en CAVIG los diferentes hechos aberrantes que vivió cuando contrató a un sujeto para que le hiciera trabajos de plomería en su vivienda. En diálogo con este medio, sostuvo que su pesadilla comenzó en enero y se repitió al menos tres veces, ya que el hombre la amenazaba y le pedía plata.

B.G. tiene 56 años, vive sola y hace un año perdió a su marido pero no se imaginó vivir un calvario cuando intentó arreglar algunas cosas de su hogar. Contrató a un hombre que le habían recomendado en la zona y el sujeto fue hasta su casa, inspeccionó lo que había que hacer y le pasó un presupuesto. La víctima contó que cuando F.S. se iba a retirar intentó besarla y ella al correr el rostro, solo le lamió la pera.

“Al día siguiente me mandó un mensaje pidiéndome perdón y que estaba arrepentido por lo que hizo. Yo creí en él y le dije que volviera así hacía los labores que necesitaba en casa”, expresó y comentó que cuando regresó a la vivienda, simuló que arreglaba una puerta y “la trabó”. La denunciante dijo que fue la primera vez que la ultrajó y además, le pidió una suma de dinero porque tenía algunas deudas; ella atemorizada por lo que había padecido, accedió.

Posteriormente, él no habría dejado de mandarle mensajes amenazantes y exigiéndole más dinero, a cambio de culminar con los arreglos que había que hacer en su vivienda. “Cuando vino una vez más, hizo lo mismo. Yo estaba en shock. Yo quería que me dejara en paz. Hasta yo comencé a tener deudas por la plata que me sacó”, sentenció.

Finalmente, el 20 de enero radicó la denuncia correspondiente en CAVIG pero sostuvo que el sujeto aún sigue en libertad y no tiene medidas de protección. “Quiero estar tranquila en mi casa y sé que él anda merodeando”, cerró.