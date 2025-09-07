Una mujer falleció luego de que se incendiara su panadería El hecho ocurrió el sábado pero lamentablemente la víctima falleció este domingo luego de las severas heridas que sufrió.

En las últimas horas se conoció un hecho lamentable: murió una mujer que fue victima de severas quemaduras luego de que se incendiara su panadería, en Rawson.

Según las fuentes, el hecho ocurrió en el interior del barrio San Ricardo, el sábado en la tarde cuando el marido de la víctima cambiaba una garrafa. Ahí se produjo un escape de gas y por cuestiones que aún investigan los expertos, se incendió el local provocando lesiones en ambos.

Tanto el hombre de apellido Flores, como su esposa debieron ser internados y asistidos en el Servicio de Quemado del Hospital Marcial Quiroga. Él sufrió quemaduras en los brazos y la espalda, mientras que su esposa presentó heridas en el rostro.

La mujer de 56 años no soportó las lesiones y este domingo, cerca de las 11, perdió la vida. Investiga la UFI Delitos Especiales.