Una mujer que viajaba a San Juan volcó en Milagro: salió despedida del auto y fue hallada con múltiples heridas Según las primeras evaluaciones médicas, la mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico y politraumatismos.

En la noche del miércoles, sobre las 23:30 horas, sobre Ruta 77 a la altura de la localidad de Milagro, una mujer que viajaba sola desde la provincia de Córdoba hacia San Juan a bordo de un Fiat Adventure blanco, perdió el control del vehículo por causas que aún se investigan.

El auto terminó volcado a un costado del camino, informó el diario Nueva Rioja.

Tras el accidente, la conductora fue hallada con heridas múltiples, desorientada y en estado de shock. Personal de salud la asistió en el lugar y la trasladó al Hospital Zonal Luis Agote de Chamical para una mejor atención.

Según las primeras evaluaciones médicas, la mujer sufrió un traumatismo craneoencefálico y politraumatismos. Los equipos de emergencia continuaron trabajando en el área para descartar la presencia de otras posibles víctima