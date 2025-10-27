Una niña de 12 años discutió con su madre y se fue de su casa, la Policía actuó rápido y pudo dar con la menor Ocurrió cerca de la medianoche del domingo en La Rinconada.

Una discusión entre madre e hija terminó con una niña de 12 años huyendo de su hogar. Gracias a la rápida intervención de la Policía lograron dar con la menor a las pocas horas.

Todo sucedió minutos antes de la medianoche del domingo en el Barrio Las Pampas, en Pocito. Una mujer de 32 años denunció que tras haber discutido con su hija, una niña de 12 años, la menor se fugó del hogar. De inmediato, el personal policial de la Unidad La Rinconada, dispuso un operativo de búsqueda y rastrillaje por los Barrios Cruce de los Andes y Las Pampas, zonas caracterizadas por amplios descampados, escasa iluminación lo que incrementaba el riesgo para la menor, especialmente considerando la hora y las condiciones del entorno.

Tras varios minutos de recorrida, se logró localizar a la menor, encontrándose la misma en buen estado de salud, siendo restituida a su madre bajo las debidas recomendaciones. Gracias al rápido accionar policial y la coordinación del personal interviniente, se evitó un hecho que podría haber tenido consecuencias graves, dada la vulnerabilidad de la menor y el contexto del lugar.