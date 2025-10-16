Una niña fue atropellada por el conductor de una camioneta a la salida de la escuela Un siniestro vial ocurrido en la tarde de este jueves. La menor tuvo que ser trasladada al hospital con un corte en la cabeza y golpes.

En un grave accidente vial, una menor fue embestida por una camioneta Toyota Hilux mientras cruzaba la calle cerca de su escuela, en Campo Afuera, Albardón. Según informaron fuentes policiales, el siniestro ocurrió alrededor de las 13:45 horas, cuando la niña, identificada como C.M.N., fue atropellada por el vehículo conducido por Fernando Rodas, quien circulaba en dirección sur a norte por la calle Maestro Aciar.

De acuerdo con los informes policiales, el accidente ocurrió aproximadamente 100 metros después de la intersección con la calle Florencio Varela, en un área de tránsito cercano a la escuela donde la menor había estado. La niña sufrió un corte a la altura de la ceja y diversos golpes, por lo que fue rápidamente asistida por personal de emergencias médicas en el lugar y trasladada a un centro de salud.

Afortunadamente, la menor no presentaría lesiones de gravedad, aunque continúa en observación. Las autoridades investigan las posibles causas del accidente, lo que está a cargo de los funcionarios judiciales Francisco Micheltorena y Agostina Ventimiglia, fiscal y ayudante fiscal respectivamente.