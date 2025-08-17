Una pareja de turistas extranjeros fue asaltada en Albardón Las víctimas, de Rumania y Turquía, acampaban frente al cementerio cuando fueron sorprendidas por dos hombres armados con un cuchillo. La Policía recuperó lo robado y dejó a los acusados a disposición de la Justicia.

Un violento episodio ocurrió en la noche del pasado viernes en Albardón, cuando una pareja de turistas extranjeros —él de origen rumano y ella de Turquía— fue asaltada mientras acampaba en una arboleda frente al cementerio, sobre Ruta 40.

Según informaron fuentes policiales, dos sujetos armados con un arma blanca se acercaron hasta el lugar y les sustrajeron una mochila con efectos personales y un celular Samsung. Desesperados, los damnificados pidieron ayuda a un transeúnte, quien dio aviso inmediato al 911.

Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 18° entrevistó a las víctimas con la colaboración de un intérprete policial. Tras una breve recorrida, los efectivos sorprendieron en un descampado de calle Franchini —al oeste de Ruta 40— a dos hombres que trasladaban los elementos robados.

Los sospechosos fueron identificados como “el Quico” Poblete, oriundo de Campo Afuera, y un hombre de apellido Santiago, de Caucete, ambos con antecedentes policiales.

La UFI de Delitos contra la Propiedad tomó intervención en el caso y, mediante orden del Juez de Garantías, dispuso la detención de los acusados, quienes quedaron alojados en la Comisaría 18°.