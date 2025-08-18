Una persona falleció luego de que se incendiara su vivienda El hecho ocurrió en una casa ubicada en calle Manuel Estrada, entre Independencia y Segundino Navarro.

Este lunes en la mañana, un incendio arrasó con todo lo que había en una vivienda de Capital y se cobró una vida. Según las fuentes, el hecho ocurrió en una casa ubicada en calle Manuel Estrada, entre Independencia y Segundino Navarro.

Si bien se desconocen mayores detalles del siniestro, confirmaron que producto de las llamas una persona mayor de edad falleció.

Personal especializado trabajó en el lugar y fueron lo que se encontraron el cuerpo mientras sofocaban el incendio. Siguen las tareas para determinar qué desató el fuego y las causas del deceso de la víctima.