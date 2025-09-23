Una supuesta abogada sanjuanina se negó a un control de tránsito y se enfrentó a un policía: “No conoce nada de leyes” El hecho ocurrió durante un operativo realizado en Ignacio de la Roza y Centenario, en Rivadavia.

En las últimas horas se viralizó un video en el que se ve a una mujer que intenta irse de un control de tránsito. El hecho ocurrió en un operativo montado en Ignacio de la Roza y Centenario, en Rivadavia.

La polémica surgió cuando la mujer se presentó como abogada y se negó al control. Inmediatamente, se bajó del vehículo y activó el cierre centralizado de la camioneta Ford Bronco. Pero cuando dio los primeros pasos, el uniformado la frenó y le explicó que no puede irse, mucho menos dejar un vehículo abandonado.

“Usted dice que es abogada y parece que no conoce nada de leyes”, le dijo el efectivo mientras la mujer pedía a su amiga que grabara la escena: “Guadalupe, filmame. No entiendo cuál es el problema”.

Posteriormente, otro testigo del hecho les aconsejó que hicieran caso. “Yo soy un ciudadano. No se tiene que ir. Se está negando a un control policial”, destacó.

Mirá el video: