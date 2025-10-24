Una vecina de San Martín, indignada: sufrió tres robos en menos de 10 meses y en el último reconoció al ladrón El último de los episodios ocurrió el jueves cuando el sujeto se robó un televisor y una garrafa. Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Una vecina del departamento San Martín manifestó su enojo, impotencia e indignación tras sufrir un nuevo robo en su vivienda. La mujer fue víctima de 3 robos en menos de 10 meses. El último de los episodios ocurrió el jueves al mediodía cuando el sujeto -reconocido en el ambiente delictivo- quedó registrado en las cámaras de seguridad.

“Estoy cansada, ayer fue el último. La cámara de seguridad de mi domicilio registró la cara del delincuente, hicimos denuncia y como cada vez que denuncié quedó en nada. Todos los vecinos sabemos quién es el muchacho de la imagen”, comentó la mujer que decidió preservar su identidad.

El tercer robo sufrido fue a las 13.40 del jueves cuando el sujeto ingresó a esa vivienda de calle Godoy Cruz en el departamento San Martín y se alzó con un televisor con convertidor y una garrafa, cuando el sujeto se percató que habían cámaras de seguridad huyó del lugar.

“Si no estaba la cámara seguro se llevaba todo como la última vez. Los vecinos estamos cansados de estas personas, ya todos sabemos quién es pero necesitamos que lo pongan dónde debe estar, preso”, expresó indignada la mujer.