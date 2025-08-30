Vecinos atraparon a un ladrón tras robar en una casa y lo entregaron a la Policía El sujeto fue sorprendido en pleno robo en una vivienda de Rawson. Antes de ser detenido, recibió golpes de vecinos que lo interceptaron cuando intentaba huir.

Un violento episodio de inseguridad se registró en Rawson, donde un hombre fue detenido por personal de la Comisaría 6° luego de ser sorprendido robando en el interior de una vivienda. El hecho ocurrió cuando la dueña de casa advirtió al sujeto saliendo con una bicicleta y una mochila cargada con pertenencias.

El detenido fue identificado como Olmos Nicolás Daniel, con domicilio en Villa Fleury, Rawson. Según informaron fuentes policiales, un vecino logró aprehenderlo y, en medio del forcejeo, otros habitantes de la zona lo golpearon, provocándole un corte en el rostro.

Al momento de la detención, los efectivos encontraron entre sus pertenencias diversos objetos sustraídos de la vivienda: perfumes, máquinas de afeitar y relojes. Posteriormente, fue trasladado a sede policial.

El hombre quedó a disposición de la Justicia y se le imputan los delitos de hurto agravado por escalamiento y violación de domicilio.