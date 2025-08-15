Vecinos justicieros: actuaron para atrapar a los autores de dos intentos de robos En un caso fue una persona que ingresó al fondo de una casa y el otro hecho, un sujeto se quiso robar una moto de la vereda.

En dos casos distintos, ocurridos en las últimas horas, los vecinos de personas que fueron víctimas de robo accionaron para atrapar a los ladrones y retenerlos hasta que llegara la policía.

Uno de los hechos ocurrió en el interior del Barrio 2 de Abril, donde un hombre de 46 años denunció que en el fondo de su casa había ingresado un joven.

De acuerdo al informe policial, el propietario del lugar, junto con los vecinos atrapó al muchacho de 21 años que había ingresado con la idea de robar y lo retuvieron hasta el arribo del personal policial.

En tanto que en Rawson, los vecinos de calle Quiroga al 100 interceptaron a un sujeto que se había robado una moto 110, de la que se acabada de bajar el dueño. Mantuvieron al ladrón hasta que llegó el personal de la Comisaría 6°. El detenido, identificado como Marcelo E. Bustos, con domicilio en el Barrio Teresa de Calcuta, Pocito.

En ambos casos se inició el procedimiento de Flagrancia.