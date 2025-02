Vecinos sobre el niño que anda con un arma: “No lo odiamos, necesitamos que alguien se haga cargo” Una vecina habló sobre el menor y fue contundente al decir que consume drogas.

En las últimas horas se conoció el caso del Barrio Chacras de Cuyo, donde un menor fue visto en reiteradas oportunidades con un arma amenazando a sus vecinos. Pero tomó relevancia el hecho cuando las cámaras de seguridad de una de las viviendas captó al niño manipulando el rifle frente a otros nenes que huyen asustados. En diálogo con Radio Sarmiento, una vecina habló y contó que no es novedad para ellos ya que lo ha hecho varias veces hace tiempo y destacó que se trata de un pequeño que consume droga.

“Estos problemas los tenemos hace 15 años porque comenzaron con los padres y tías del niño y ahora continúan con él. A mi hijo mayor le ha dicho que le va a vaciar el revólver en la cabeza. Cuando está sobrio es otro”, expresó.

La mamá de uno de los menores amenazados dijo que las veces que consume, pelea, grita y sale con el arma para amenazar. “Una persona en ese estado es una bomba de tiempo. Puede agredir a los vecinos como así mismo. No controla su conducta”, explicó.

También relató que intentó apuñalar a un niño del barrio y son “nenes que se conocen desde muy pequeños”. “Lo conocemos de toda la vida. No lo odiamos, queremos leyes que nos ayude. Necesitamos que alguien se haga cargo porque van demorado unas horas y después vuelven a la calle sin ninguna contención”, amplió.

Finalmente, recalcó que no sabe si es el consumo o es que presenta alguna patología psiquiátrica no tratada “porque se transforma”. “Está bien y después tiene reacciones inesperadas. Yo no quiero esperar a que me traigan el cadáver de mi hijo”, sentenció.