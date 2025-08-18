Vecinos sorprendieron a un sujeto con una moto robada y lo entregaron a la policía

Un sujeto de 31 años quedó tras las rejas luego que vecinos del Barrio Portal de los Andes II, en Rivadavia, lo sorprendieran con una moto robada. Según las fuentes, lo vieron caminando con el rodado a su lado y descubrieron que no era de su propiedad.

Sin dudar, lo llevaron hasta la Comisaría 23ra y allí constataron que se trata de Hugo Ferotti, quien había sustraído una moto Rouser 160cc.

La dueña del rodado fue identificada con el apellido Villalba. Además, los vecinos proporcionaron los resgistros de las cámaras de seguridad que corroboraron que el hombre llevaba la moto. Quedó a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad.