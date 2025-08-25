[VIDEO ESTREMECEDOR] El conductor de una camioneta atropelló a varios jóvenes a la salida de un boliche sanjuanino Las imágenes son impactantes y, de milagro, la escena no terminó con personas malheridas o fallecidas.

La escena es impactante: una camioneta negra arrancando, frenando y amenazando con atropellar a todo el que se le ponga adelante. Hasta que en un momento, acelera y los embiste.

Todo ocurrió en las primeras horas del domingo a la salida del conocido boliche Luna Morena, en Capital, ubicado por Avenida Rawson y Estrada.

El video que se conoció muestra una pelea entre quienes están en el interior de la camioneta 4×4 (no se observa cuántos) y un grupo de personas que, desde afuera, insultan y golpean el vehículo. Nadie precisó qué motivó la trifulca.

Del hecho hasta el momento no hay denuncia, a pesar que se observa cómo la camioneta atropella a varios jóvenes

VIDEO DEL MOMENTO DONDE LA CAMIONETA ATROPELLA A LOS JÓVENES