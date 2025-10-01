[VIDEO IMPACTANTE] Un joven arreglaba su moto cuando sufrió el fogonazo de una explosión El hecho ocurrió en una vivienda de Villa El Salvador.

Cerca de las 21, un joven de 24 años protagonizó el incendio de su moto mientras intentaba arreglarla. El hecho ocurrió en el fondo de una vivienda de Villa El Salvador, en Angaco.

Según las fuentes, el muchacho estaba reparando el rodado en la zona donde se encuentra el tanque de combustible y habría tocado unos cables que hicieron contacto provocando el fogonazo que lo alcanzó pero sin generarle heridas en su cuerpo.

Las imágenes son impactantes por la llamarada que se originó pero afortunadamente, el joven angaquero se apartó de manera inmediata y pudo sofocar el fuego.

Mirá las imágenes del incendio: