Momentos de tensión y mucho temor vivieron varios automovilistas sanjuaninos que circulaban por Avenida de Circunvalación y que se encontraron con un hombre a bordo de un Fiat Duna circulando a contramano. Todo sucedió el sábado en horas de la tarde en el tramo comprendido entre Scalabrini Ortíz y Salta.

El video da cuenta de la gravedad de la situación. El Fiat Duna con vidrios polarizados circula a contramano y a una velocidad considerable mientras otros automovilistas mediante bocinazos, señas y cambios de luces intentan persuadir al conductor o intentar que frene su marcha.

Según los lectores de DIARIO DE CUYO, cuando lograron que el sujeto frenara y ante la presencia de los efectivos policiales, el conductor no se encontraba bien. “O estaba alcoholizado, drogado o medicado, pero era una persona fuera de sí”, expresó uno de los lectores.

El hecho afortunadamente no ocasionó ningún accidente. No es la primera vez que ocurre algo similar pero sin dudas el más resonante ocurrió en 2016 con la muerte de Leslie Arustizia, de apenas 23 años, a manos de una anciana que viajaba en auto, en contramano y por avenida Circunvalación, a plena luz del día. El caso sacudió a San Juan y el caso llegó a buena parte de los medios nacionales.