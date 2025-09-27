[VIDEO] Un hombre acusado de abuso sexual irrumpió en su casa y fue filmado ante la desesperación de sus hijas: se trompeó con un policía El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la zona del Quinto Cuartel.

En horas de la noche del viernes, un hombre, identificado como Omar Jorge Domínguez Aciar, quien tiene una denuncia por Abuso sexual y cuenta con una prohibición de acercamiento, llegó hasta el domicilio donde estaba su familia y generó pánico en sus hijas, quienes no dudaron un segundo y grabaron el hecho.

Según fuentes confiables, el sujeto está siendo investigado por el delito de Abuso sexual y le impusieron una restricción pero esa medida la ignoró. Llegó hasta la casa de manera sorpresiva y su accionar fue captado por el celular de una de sus hijas.

Al parecer, Domínguez Aciar quería sacarlas de la vivienda, ubicada en la zona del Quinto Cuartel, en Pocito. Entró al lugar y comenzó a cerrar las puertas, tal como se ve en el video. Pero una de las mujeres llamó al 911 y pidió la intervención de la Policía.

Inmediatamente, llegaron los uniformados y Domínguez Aciar quiso huir de allí. El agente Ferrá lo interceptó y pudo detenerlo pese a los golpes de puño que intentó propinarle el denunciado.

El video que grabaron del acusado: