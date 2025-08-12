[VIDEO] Volcó un auto en La Bebida Personal policial y de emergencias trabaja en el lugar.

Un fuerte accidente se registró en la tarde de este martes en La Bebida, Rivadavia, cuando un auto volcó y terminó en el interior de un canal.

El hecho ocurrió cerca de las 15 horas sobre calle Pellegrini, en las inmediaciones del Camping de UDAP. Según las primeras versiones, el vehículo circulaba de sur a norte cuando, por motivos que se investigan, se cruzó de carril y terminó volcado dentro del canal que corre paralelo a la calle.

Por el momento, no hay información oficial sobre la identidad ni el estado de los ocupantes del rodado. Personal policial y de emergencias trabaja en el lugar para retirar el vehículo y determinar las causas del siniestro.