Violación a una joven con ezquizofrenia: el padre de la chica también la sometió sexualmente y le dieron 22 años de cárcel La joven, que hoy tiene 21 años, había sido sometida reiteradas veces por su propio progenitor durante el año y medio que convivió con él, entre los 15 y los 16 años.

Tres meses había convivido la pareja. Y en esa corta relación fue concebida una niña que, con el paso del tiempo, idealizó a su padre, un jornalero que armó otra pareja y tuvo otros hijos, un padre al que recurrió en un arranque de rebeldía, cuando huyó de la protección de su madre para ir a convivir con él. Tenía 15 por entonces y nunca imaginó, ni comprendió, cómo fue que ese hombre (hoy de 59 años) cruzara límites y prohibiciones, y aprovechara la convivencia con ella para manosearla, primero, y violarla repetidas veces luego, borracho o sobrio.

Hasta le decía que ‘la amaba y que no sería de nadie más’, relató la jovencita, que hoy tiene 21 años, sufre un leve retraso mental, con un diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Los psicólogos constataron que había sufrido un grave daño en su salud mental a causa de las agresiones sexuales de su progenitor.

El caso había sido denunciado el 16 de setiembre de 2020 y tan contundentes resultaron las pruebas contra ese jornalero, que el 6 de diciembre de 2022, el juez Miguel Dávila Saffe (Cámara Penal) lo condenó a 22 años de cárcel por los ataques sexuales contra su propia hija, agravados por el vínculo, la convivencia y el grave daño en la salud mental de la víctima, que duerme tapada y con la sábana bien pegada a su cuerpo aún en las épocas de mayor calor, según relató su propia madre. La fiscal de ese juicio, Marcela Torres, había pedido 24 años de cárcel.

‘Para mi como madre, ninguna pena va a ser suficiente, porque a mi hija nadie le va a sanar ese daño, pero si el señor Jesús lo dispuso así, bendiciones. Además lo que hizo su mujer (del condenado) y sus hijas fue inhumano, no hicieron nada cuando mi hija les contó lo que le hacían y esto que una de esas chicas trabaja en un área de violencia contra la mujer’, había dicho la madre de la chica a este diario.

Esa joven, es la misma que resultó violada el pasado 2 de enero por Ramón Emiliano Herrera (25), un changarín que la conocía. Y que no dudó en meterse a la ducha cuando estaba por bañarse, para golpearla y someterla por la fuerza, diciéndole que no sería de nadie más. El último lunes confesó: ‘Si, me le metí a la ducha y la agarré’.

Mañana, Herrera se convertirá en el segundo sujeto en haber violado a esa chica con problemas mentales. Fiscalía pedirá para él 7 años de castigo.