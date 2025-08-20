Violento choque en una esquina céntrica con semáforo Colisionaron dos vehículos en 9 de Julio y General Acha y uno de ellos terminó impactando en el Automóvil Club.

Este miércoles se produjo un fuerte choque en una transitada intersección de Capital, que tiene semáforo. Se trata del cruce de 9 de julio y General Acha, donde colisionaron violentamente una camioneta Chevrolet S10 y un Peugeot 307. Ahora la investigación tratará de determinar cuál de los conductores no respetó las luces del semáforo.

Según informe policial, la camioneta, conducida por Américo Moreira (55), que iban junto a una mujer como acompañante, circulaba por calle 9 de Julio de este a oeste, impactando con el auto que iba por Gral. Acha guiado por Francisco Nadal (70). Este último fue trasladado al Hospital Rawson porque sufrió algunos cortes.

Los uniformados en el lugar aseguraron que los ocupantes de la S10, si bien fueron revisados por el personal de emergencias, manifestaron su intención de concurrir a una guardia privada para confirmar que no tenían algún golpe de importnacia.

Por el impacto del choque la camioneta detuvo su marcha contra la pared del costado del Automóvil Club, sobre 9 de julio. Los estacioneros sintieron un fuerte ruido y se mostraron aliviados de que en ese momento no pasaba nadie por la vereda ni estuviera algún cliente cargando combustible en la estación más cercana al impacto, o revisando el aire, un servicio muy usado y que está a centímetros de donde colisionó el vehículo.