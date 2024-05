Violento robo: golpearon a un remisero, huyeron en su auto y se estrellaron contra una farola Sucedió en el límite entre Santa Lucía y Chimbas.

La noche helada de este viernes tenía a un chofer de un remis a la espera de que salga un viaje que le “salve” la jornada laboral. A este trabajador de la empresa Oeste le llegó a través d ela aplicación que usan un pedido de viaje del barrio Noreste III, que se ubica en Santa Lucía, en el límite con Chimbas.

El hombre (se preserva su identidad), que dicen tenía poca experiencia, tomó rumbo a eso de las 4 de la madrugada de hoy. Claro, es una de las zonas que en la jerga de los remiseros y taxistas está marcada como “peligrosa”.

El chofer quedó con una seria lesión

Apenas se detuvo en la dirección que le entregaba la App fue abordado por dos personas. Uno de ellos le pegó un culatazo con el arma que empuñaba generándole hematoma con sagrado a la altura el pómulo derecho. Amedrentándolo y a los empujones, lo bajaron de su Fiat Siena y salieron “picando” en el auto (se sumó un tercer delincuente que abordó el vehículo).

Poco le duro el raid delictivo. Es que en inmediaciones de Benavidez y Necochea pierden el control y se estrellan contra una luminaria, dañando la parte frontal izquierda, dejando abandonado el vehículo.

El vehículo chocado es divisado por otros colegas y empiezan a comunicarse para dar con el chofer, que estaba deambulando por Benavidez.

“Es un barrio peligroso, este muchacho no lo sabía y entró. Pero no es el único, en el Teresa de Calcuta casi que es un robo por día. Esto no va a parar hasta que maten a alguien”, dijo Cristian Flores, presidente de la Cámara de Permisionarios de San Juan