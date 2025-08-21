Volcó una camioneta de la minera Casposo: sus tres ocupantes fueron trasladados al hospital El accidente ocurrió unos 3 kilómetros antes de llegar a Tamberías.

Una camioneta perteneciente a la Mina Casposo sufrió una accidente en la tarde de este jueves y volcó. Sus tres ocupantes debieron ser trasladados al Hospital Aldo Cantoni, en la villa cabecera de Calingasta.

Según fuentes policiales de la Comisaría 33°, el siniestro ocurrió 3 kilómetros antes de llegar a Tamberías. En el vehículo se trasladaban tres empleados de la minera que fueron trasladados al hospital departamental. No dieron a conocer las identidades de los heridos ni tampoco el estado de salud de los mismos.