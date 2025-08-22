Volvió a su casa y encontró a un intruso escondido bajo la cama Un hombre de 50 años llegó a su vivienda en calle Colón Norte y descubrió a un sujeto dentro del domicilio. La Policía lo aprehendió en el lugar.

Un hecho de inseguridad sorprendió a un vecino de calle Colón Norte, Santa Lucía, cuando al regresar a su vivienda se topó con un intruso escondido debajo de una cama.

El dueño de la casa, de apellido Vega (50 años), había dejado el domicilio cerrado y, al volver, se encontró con un joven identificado como Nahuel Castro (29 años) en el interior. De inmediato, el propietario cerró la puerta con candado y llamó a la Policía.

Efectivos de la Comisaría 29ª ingresaron con autorización de Vega y aprehendieron a Castro. Tras la inspección, se constató que no había daños ni faltantes en la propiedad.

La causa quedó en manos del fiscal Fernando Bonomo quien dispuso iniciar un Procedimiento Especial de Flagrancia.