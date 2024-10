“Vos le pegaste a mi hija”, atacó a una maestra en la puerta de un jardín “No hice nada como para que viniera a agredirme como a una bestia”, dijo la docente.

Una madre golpeó a una maestra jardinera en Los Polvorines al acusarla de haber maltratado a su hija de 3 años, quien habría manifestado que la docente le pegó en la panza y le quitó un juguete. Ocurrió en Los Polvorines, una semana después de que un grupo de madres atacara a una maestra también acusada de maltrato a alumnos en Marcos Paz.

Silvia, titular de la sala en el establecimiento educativo 912 “René Favaloro”, ubicado en la calle Comodoro Rivadavia al 300, acató una sanción tras la acusación de la madre a las autoridades. El ataque ocurrió cuando se retiraba, a la tarde: se encontró con la mujer, que se le abalanzó y la agredió. La docente negó haber maltratado a la menor.

El episodio salió a la luz por la publicación de un video casero en las redes sociales. Según su relato, Silvia convocó a sus alumnos de 3 años en la sala a guardar los juguetes, a hacer una ronda y a cantar una canción de despedida hasta el día siguiente, como de costumbre, dijo en diálogo con TN.

Sin embargo, al regresar para otro día de clases, las autoridades del lugar la sancionaron tras recibir la denuncia de la madre y agresora en las calles de la localidad del partido de Islas Malvinas.

Silvia contó que, según le informaron, la menor expresó que fue golpeada “en la pancita” y que la docente le “quitó el juguete y lo guardó en una caja celeste”.

“Cuando suceden esos reclamos nos aplican un artículo y en ese momento me sacan de la sala, me dicen que me retire. Eran como las 4 y 20. La mamá me estaba esperando y me atacó”, dijo la docente.

En las imágenes que trascendieron, la madre de la niña, vestida con buzo negro y jean azul, se le tiró encima a Silvia, con mismo pantalón pero buzo rosa.

En el piso, la agarró de los pelos, intentó pegarle en el rostro y le dijo: “Vos le pegaste a mi hija, conchuda de mierda”.

Silvia, quien recordó que el objetivo de la madre todo ese tiempo pareció ser lastimarle el rostro, relató que nadie la ayudó y que no logró quitársela de encima. “Le decía ‘hablemos, hablemos'”, rememoró.

“Yo nunca hice eso”, se defendió para luego explicar que mientras el colegio investiga qué ocurrió dentro de la sala, ella hizo la denuncia penal por la agresión sufrida.

El relato de la maestra agredida a la salida de la escuela en Los Polvorines

Al relatar su versión de los hechos, Silvia dijo: “Habíamos hecho muchas actividades y a mí me tocó dar la de arte. Cuando nos retirábamos le di un juguete a cada uno y en un momento la nena me señala que le sacaron el juguete”.

Sobre la menor, la docente contó que “en la sala no habla la nena. Tiene 3 años y en la sala nunca me dice ‘seño me pegaron’, ‘seño me sacaron el juguete’, solamente cuando quiere ir al baño. Y ese día me señaló que una compañera le sacó el juguete, entonces intervine”.

Acto seguido, continuó, les dijo que era uno para cada uno y siguió la actividad. “Guardamos, hicimos la ronda, la canción ‘a guardar, a guardar’ y ella lo guardó sin problemas”.

Días después del hecho, Silvia no volvió a la sala porque, según contó, está bajo observación de médicos forenses por los golpes recibidos. Tampoco dejó pasar que en el jardín, donde trabaja hace cuatro años y es titular de ese turno hace un mes, ella es la tercera maestra que sacan en 3 años y que no le dieron la chance de defenderse.

“Yo no hice nada para que venga a agredirme como una bestia”, cerró, llorando.