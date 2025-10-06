Zonda: una bomba de estruendo hirió a un niño de 10 años en la cabeza y provocó que un hombre perdiera un ojo Al parecer, el hecho ocurrió durante el partido de fútbol entre Sarmiento y Juventud Zondina.

Dos personas debieron ser hospitalizadas tras la explosión de una bomba de estruendo en la cancha de Sarmiento, en Zonda. Según las primeras investigaciones, se enfrentaba el conjunto local contra Juventud Zondina cuando una bomba complicó la continuidad del evento.

Al parecer, un hincha arrojó el artefacto explosivo pero justamente no explotó de inmediato. Esto motivó que dos personas se arrimaran para ver qué sucedió y lamentablemente, detonó en ese instante.

Un hombre de 35 años, identificado como Maximiliano Campillay y un nene de 10 años fueron las víctimas que se acercaron a inspeccionar la bomba y sufrieron varias heridas. El menor tuvo traumatismo craneoencefálico, entre otras lesiones mientras que el adulto padeció la pérdida de un ojo y graves quemaduras en el rostro y las manos.