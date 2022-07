En lo que va de su segundo mandato al frente del municipio de 9 de Julio, Gustavo Nuñez, de Producción y Trabajo, ya acumuló el tercer cambio de piezas en una Secretaría clave: la de Gobierno. Se trata de la repartición cuyo funcionario a cargo tiene que ser el nexo político entre el intendente y los distintos sectores, además de coordinar las diferentes medidas en la gestión. Justamente, referentes del justicialismo nuevejulino han lanzado cuestionamientos sobre el manejo de la administración comunal, con el foco, según señalan, en la falta de obras y falencias en los servicios. La llamada gestión será uno de los puntos centrales de cara a la campaña de la elección del año que viene, teniendo en cuenta que el jefe departamental no puede ir por otro período y viene sonando que impulsará a su hija Emeli Nuñez como su sucesora. Pese a la insistencia, el intendente no contestó los llamados de este medio.

Nuñez desembarcó en la Intendencia por primera vez en 2015 y obtuvo la reelección en 2019. Su segundo mandato lo arrancó con Marcelo Alé como secretario de Gobierno, quien ya venía del primer período. Sin embargo, fue reemplazado por Paulo Camargo en abril de 2020. El funcionario estuvo en el puesto hasta febrero de este año, cuando fue desplazado y el lugar lo ocupó Leonardo Pérez. Fue el que menos duró, ya que dejó el puesto, el cual fue cubierto por Alberto Illanes, indicaron fuentes del departamento.

En el peronismo nuevejulino vienen señalando que la gestión de Nuñez está desgastada y que no le encuentra la vuelta. Además, en el PJ están envalentonados luego de la victoria que obtuvo la lista del Frente de Todos (FdT) en las legislativas del año pasado, en la que aventajó por 16 puntos a la de Juntos por el Cambio, en donde está enrolado el intendente con Producción y Trabajo. Sin embargo, en el PJ saben que si no logran la unidad tendrán un panorama sombrío en 2023, dado que aún está fresco el antecedente de 2019. En ese comicio, Daniel Banega y Oscar Matamora compitieron en las PASO del FdT, con triunfo del primero, y los dos sacaron más votos que el jefe comunal. No obstante, en la general hubo una fuerte división y Banega cayó ante Nuñez, quien logró la reelección. De acuerdo a las fuentes, tanto Banega como Matamora tienen ganas de volver a anotarse, a quienes se les sumaría el diputado departamental, Miguel "Teto" Nuñez.

En cuanto a las críticas a la gestión comunal, el concejal peronista José Luis Lucero señaló que "falta de todo. No hay nada de obras. Todo está paralizado. En cuanto a servicios, se mantiene lo mínimo". Además, resaltó que en el Concejo Deliberante presentan pedidos de informes sobre las compras que se realiza el municipio y sus presupuestos, pero que nunca tienen respuestas, por lo que, con su compañera de bancada, Ana María Hernández, vienen rechazando las iniciativas oficiales. Aunque el intendente cuenta con tres ediles, el número suficiente para aprobar los proyectos de ordenanza.

Por su parte, el diputado Nuñez destacó que "hay muchas cosas por mejorar, como los servicios, el alumbrado público y la recolección de residuos. Estamos un poco retrasados frente a otros departamentos. Además, no llegan fuentes de trabajo, lo que es fundamental".

Otros municipios

Producción y Trabajo, el partido que conduce Marcelo Orrego, tiene bajo su mando otras dos comunas: Santa Lucía y Rivadavia. La primera es conducida por Juan José Orrego, luego de dos mandatos de su

hermano. La segunda está bajo el timón de Fabián Martín.