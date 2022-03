El gobernador Sergio Uñac encabezó ayer el acto oficial por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se caracteriza por la conmemoración a las víctimas del terrorismo de Estado tras el golpe cívico militar de 1976. "La mejor manera de poder conmemorar esos años complejos de Argentina es hacer un ejercicio permanente de nuestra memoria", remarcó el mandatario durante el acto que se realizó en el ex centro clandestino de detención que funcionó en la ex Legislatura de calle Urquiza antes de 25 de Mayo, Capital. "Que se haya instalado justo en la Legislatura un centro clandestino de detención nos debe hacer reflexionar. Porque no vamos a volver a cometer los mismos errores. La memoria tiene que estar fresca y activa para que podamos alcanzar la verdad y hacer justicia", resaltó Uñac.

Entre los oradores estuvo el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, y el ex preso político Héctor Cevinelli, quien fue secuestrado y torturado y señaló que "Argentina necesita recuperar la memoria, entender por qué pasó esto. Nunca más es la palabra que nos reivindica".

En el acto se colocó una ofrenda floral para conmemorar a los desaparecidos durante la última dictadura militar y se descubrieron unas placas que detallaban la historia de la ex Legislatura.