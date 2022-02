El 21 de diciembre, tres diputados giojistas pidieron la nulidad de la ley que impulsó el oficialismo, la cual reformó el Código Electoral y eliminó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para instalar las internas partidarias en la selección de candidatos. Detrás de esa movida, los representantes de las agrupaciones de Juntos por el Cambio (JxC) presentaron ayer una demanda similar. Ante la embestida, el gobernador Sergio Uñac resaltó en Sarmiento que "nosotros tenemos que tratar de facilitarle las cosas a la gente". Inclusive, el fiscal de Estado, Jorge Alvo, dijo que evaluará pedir la acumulación de ambos expedientes por tratarse del mismo objeto, a la vez que reiteró que se trata de un "hecho político no judiciable".

La jugada de JxC, ¿implica la guerra con el Frente de Todos (FdT), teniendo en cuenta que este año es la previa de 2023, en el que se ponen en juego todos los cargos provinciales y nacionales? ¿Se trata de una maniobra que apunta a desgastar al oficialismo, al meter una causa en la Justicia que es casi idéntica a la del giojismo? ¿La principal alianza opositora comienza a pararse como verdadera oposición y apuntalar a sus referentes, en base al ajustado resultado del comicio legislativo del año pasado? Por lo pronto, su líder, el diputado nacional Marcelo Orrego negó que esté planteando su candidatura (fue postulante a la Gobernación en 2019) y rechazó un vínculo con el giojismo debido a que dijo que, cuando sonaban las versiones de cambios al Código Electoral, adelantaron que los iban a rechazar. Sobre el tiempo que transcurrió desde la presentación giojista, explicó que en el medio estuvo la feria judicial y que el equipo técnico estuvo estudiando el tema. Además, indicó que respeta al oficialismo, pero cuestionó la mecánica del tratamiento del tema en la Cámara de Diputados.

En esencia, el planteo de JxC cuestiona el tratamiento legislativo que tuvo la reforma del Código Electoral, dado que el proyecto ingresó casi al cierre de la sesión del 16 de diciembre, se trató sobre tablas y hubo discusión sobre la votación. En la alianza opositora entienden que la decisión de la Cámara fue la de enviar la iniciativa a comisión, mientras que el oficialismo sostiene que las modificaciones al régimen electoral se sancionaron con la mayoría de 23 votos.

El fiscal del Estado manifestó que en la sesión se siguió el procedimiento legislativo, en sintonía con lo que había planteado al apelar la cautelar que frenó la aplicación del Código Electoral tras el pedido giojista (Ver recuadro). Alvo afirmó que, ni en la demanda de los Gioja ni en la de JxC, está acreditado el agravio ni el perjuicio, dado que la eliminación de las PASO no cercena ni le quita la posibilidad a los partidos y frentes electorales la elección de sus candidatos que jugarán en el comicio general, solo que ahora deben escogerlos a través de internas partidarias, en las que solamente participan los afiliados. Una encuesta del IOPPS de diciembre arrojaba que el 82 por ciento de los consultados estaba de acuerdo con borrar las primarias.

Ahí entra a tallar la conveniencia o no del giojismo y JxC de las PASO, en las que se somete a toda la población a elegir postulantes de agrupaciones a las que no está afiliada, y de las internas, en las que cada sector de un frente electoral tiene su peso de acuerdo a la cantidad de sus adherentes.

Presentación

El planteo de JxC llevó la firma de los presidentes y apoderados de los partidos integrantes, como Marcelo Orrego, de Producción y Trabajo; Enzo Cornejo, del Pro; Gustavo Usín, de Actuar, Horacio Tello, de la UCR, y Fernando Moya, de Dignidad Ciudadana.

Planteo

Se trata de una demanda contra la provincia por la violación del debido proceso legislativo. Por eso, solicitaron la declaración de invalidez, nulidad e inconstitucionalidad de la norma que eliminó las PASO. Entenderá la jueza Adriana Tettamanti.

Freno al Código, apelación y recusación

La Sala IV de la Cámara Civil ya tiene en su poder la recusación que había planteado el fiscal de Estado, Jorge Alvo, contra la jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti. El titular del organismo que defiende el patrimonio y los intereses de la provincia consideró que la magistrada había adelantado opinión sobre la cuestión de fondo (la nulidad esgrimida por el giojismo sobre la eliminación de las PASO) cuando resolvió una cautelar. Esa sentencia suspendió la aplicación del nuevo Código Electoral, la que también fue apelada por Fiscalía de Estado.

En sus fundamentos, Alvo sostuvo que los diputados Juan Carlos y Leonardo Gioja y Graciela Seva no están "legitimados" o no cuentan con los requisitos legales para intervenir en un juicio y tratar de voltear el nuevo régimen electoral. En ese marco, señaló que los demandantes "pretenden inválida e ilegítimamente arrogarse la representación del pueblo por su carácter de diputados", ya que ese cargo "sólo los habilita para actuar en el ámbito del Poder Legislativo". Por otro lado, destacó que tampoco cuentan con legitimación en carácter de ciudadanos o electores, debido que no esgrimieron un "interés propio, directo".