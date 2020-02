Gracias a la buena relación que tiene la Zona Primaria Aduanera con Pocito y a que la comuna oportunamente le cedió un predio del Parque Industrial, la repartición nacional le donó al municipio dos movilidades. Se trata de un auto y una camioneta, ambos modelo 2005, que servirán para dar una mejor atención a los vecinos del departamento. Si bien el trámite de cesión comenzó en 2019, se concretará en marzo, una vez que el Concejo Deliberante apruebe el traspaso y habilite al Ejecutivo comunal a hacer el desembolso por el costo de transferencia. Según indicaron fuentes calificadas, con las movilidades, Pocito logrará un ahorro anual de casi medio millón de pesos, ya que dejará de alquilar autos para el traslado de personal.



La relación entre la Aduana y Pocito data de 2005, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) decidió la instalación de la Zona Primaria Aduanera de la provincia en ese departamento. Originalmente, la repartición estuvo ubicada en la esquina de Calle 6 y Maurín, pero luego se trasladó hacia el Sur, dejándole el espacio a Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE). El predio al que llegó era de Pocito, destinado al Parque Industrial (ver recuadro).



La confirmación de que el municipio recibirá dos vehículos de la Aduana llegó de parte del intendente Armando Sánchez. El jefe comunal explicó que los trámites fueron iniciados por su antecesor, Fabio Aballay, a fines del año pasado, luego de que la repartición nacional indicara que tenía dos movilidades a disposición. Incluso, la adquisición no se pudo concretar en 2019 porque el cuerpo deliberativo ya había concluido su periodo de sesiones ordinarias, por lo que fue postergado para ser tratado por la nueva gestión. Así, el intendente indicó que se trata de un Fiat Siena y una camioneta Chevrolet S10 y que ambos "son muy necesarios porque el parque automotor que tenemos es muy pequeño, por lo que nos vienen más que bien". Sánchez no dio precisiones sobre la cantidad de movilidades que tiene el municipio, pero fuentes calificadas aseguraron que no supera las 40, y que la mayoría son camiones de gran porte, como los destinados a la recolección de residuos, camiones cisterna o maquinaria pesada como retroexcavadora. Además, la comuna no cuenta con una dotación amplia de autos para uso del personal y los que existen "son alquilados, así que con las incorporaciones también tendremos un ahorro", dijo Sánchez. Según se pudo conocer, el alquiler promedio de un vehículo es de unos 1.000 pesos por jornada, lo que hace un total de unos 500 mil pesos al año para dos unidades. Al ser consultado sobre el destino, el jefe comunal dijo que ya están asignados, "la camioneta irá a la secretaría de Obras, mientras que el auto los tendrá acción social. Esto implica que podremos tener más presencia en lugares alejados, como Carpintería o la zona Norte, que ha crecido muchos en los últimos años".



Por su parte, la titular de la Aduana local, Milagros Racana, explicó que la cesión de los vehículos corresponde a una normativa de la repartición que establece que, cuando se produce la renovación del parque automotor, "se dispone la entrega de las unidades más antiguas a distintas instituciones". La funcionaria indicó que, pese a que hace años existe una relación con el municipio, "es la primera vez que se hace una cesión de este tipo". Antes ocurrió con Iglesia, departamento en el que la Aduana también tiene presencia.

Zona aduanera

La Zona Primaria Aduanera se encuentra trabajando en Pocito desde 2005. En un primer momento, las tareas se realizaban en un predio ubicado en la intersección de Calle Maurín y Calle 6, pero en 2016 fueron trasladados a la Calle 7. El cambio se dio para dejarle lugar al EPSE para la instalación de la fábrica de paneles solares. Desde la municipalidad decidieron otorgarle a la Aduana un terreno destinado al Parque Industrial.



En la sede de la Aduana realizan tareas relacionadas al comercio exterior y al registro de las mercaderías que se exportan.



Si bien la zona operativa tiene temporadas en las que se trabaja más que en otras, en promedio se movilizan entre 120 y 140 camiones por mes, lo que hace un total de más de 1.400 camiones por año.

Concejo Deliberante

Para poder realizar la transferencia efectiva de las movilidades, desde la municipalidad de Pocito deberán esperar el comienzo de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, el cual está pautado para marzo. El intendente Armando Sánchez confirmó que será uno de los primeros temas a tratar.

Tareas en Pocito

15

Es la cantidad de años que la zona aduanera primaria se encuentra desempeñando sus tareas en ese departamento.

Contratos

La municipalidad de Pocito, a cargo de Armando Sánchez, cuenta con unos 15 contratos de movilidades destinadas a distintas tareas. Entre los trabajos con unidades tercerizadas se encuentra el traslado de personal para asistencia social, maquinaria pesada, camiones y camiones cisterna.