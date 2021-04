Dentro del sector que salió a pedir la unidad de la oposición en el Frente Con Vos figuraron dos dirigentes del PRO: el expresidente Hugo Ramírez y el exapoderado, Fernando Patinella. Tal exposición revela que las diferencias de esa línea interna con la actual conducción, en manos de Enzo Cornejo, no fueron zanjadas, dado que el macrismo local, orgánicamente, se encuentra dentro de la alianza que lidera el diputado nacional Marcelo Orrego. Otra muestra de resquebrajamiento, que se suma a la división que se generó tras la denuncia de Gimena Martinazzo, hoy vicepresidente, contra Eduardo Cáceres, referente y actual legislador nacional, por lesiones en el marco de una causa de violencia de género. ¿El impacto de todo ese combo en el partido? Que se vea debilitado a la hora de, por ejemplo, tratar de poner candidatos propios en una eventual competencia en el seno de la sociedad, pese que, a nivel nacional, cuenta con figuras de peso para esta elección legislativa y para la de 2023.

Frente a la presencia de Ramírez y Patinella en otro espacio, Cornejo, ladero de Cáceres, dio una tibia respuesta. "Soy respetuoso con la decisión de ellos y de cualquier afiliado que piense distinto, que elija enfilarse en otro frente, siempre y cuando sea a título personal, ya que, cuando hablamos de una autoridad partidaria, la representación cambia y debemos tener presente que respondemos a una Comisión Directiva, a una Asamblea, en las cuales tomamos las decisiones entre todos".

Ramírez fue diputado provincial y ocupó la presidencia del PRO y acompañó como vice a Cáceres, aunque renunció al cargo por las profundas diferencias que tuvieron. Por su parte, Patinella fue el histórico apoderado del partido y delegado local de Ministerio de Trabajo de la Nación durante la gestión de Cambiemos, quien también se distanció fuertemente del diputado nacional, al punto de que intentó enfrentar a Cornejo en la interna, con el apoyo de Ramírez, pero no pasó el filtro de la Junta Electoral de la fuerza política, la cual está bajo el control de la actual conducción. Es decir, representan la cara visible de un grupo de afiliados macristas que no quiere saber nada con la cúpula, aunque sin el peso suficiente para destronar a los máximos referentes. De ahí que aparezcan como una línea disidente dentro de otro espacio opositor, integrado por ADN, la Cruzada Renovadora y el GEN, que busca la unidad con el Frente Con Vos, en el que ya está el PRO. Todo un reflejo de la disputa interna que se suma a un conflicto mucho más grande.

Se trata de la delicada situación interna fruto de la denuncia que le hizo Martinazzo a Cáceres, quien fue procesado por el juez Federico Rodríguez por causarle lesiones. Según fuentes calificadas, tal escenario ha derivado en una división, dado que sus seguidores se han abroquelado y respaldan a uno y a otro. Un ejemplo se vio en la ruptura del bloque macrista en el Concejo Deliberante de Rawson.

Así, el panorama del PRO local se vislumbra difícil para poder contar con un candidato o candidata propia que tenga el respaldo de los demás socios del Frente Con Vos e, incluso, de presentar una lista. En primer lugar, porque Producción y Trabajo, que preside Orrego, se encamina a poner un o una postulante que encabece la nómina. Y, en segundo término, porque el o la candidata de uno u otro sector tendría resistencia de una u otra línea. Por la fortaleza a nivel nacional, la expectativa que se avizora es que el macrismo local pueda mechar alguna figura en una lista, dijeron las fuentes.

Duras críticas del titular de la UCR

Otro disidente que se vio en el espacio que pidió la unidad de la oposición fue el radical Carlos Quevedo Mendoza. Ante tal presencia, el presidente de la UCR, Antonio Falcón, resaltó que el dirigente "no existe" y que va contra el mandato partidario, el cual resolvió que participen dentro del Frente Juntos por el Cambio, el cual tiene su correlato en la alianza Con Vos, que lidera Orrego. Es más, Falcón destacó que la participación de Quevedo Mendoza será analizada en los órganos partidarios internos para ver si corresponde una sanción. Este dirigente había intentado participar de la interna del entonces frente conducido por el basualdismo, en 2017, pero no tuvo cabida debido a que la alianza había establecido que sólo podían ser de la contienda todos aquellos que tuvieran el visto bueno de cada partido, cosa que Quevedo Mendoza no obtuvo de la UCR.



Dardos a un dirigente

Uno de los reparos que pusieron en el Frente Con Vos tuvo que ver con la presencia de José Peluc, de ADN, quien dirige la delegación local del Enacom. No obstante, Martín Turcumán, referente partidario, señaló que Peluc ha manifestado dar un paso al costado si representa una traba para la unidad de la oposición.



Historia conflictiva

El 2011, el PRO expulsó al dirigente Wbaldino Acosta Zapata. Ese año, el presidente Hugo Ramírez fue desplazado por la Asamblea de Delegados, pero, a nivel nacional, se decidió la intervención. Otro que se peleó con Cáceres fue Martín Turcumán, quien había sido el candidato a gobernador en 2015.