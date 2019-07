La fórmula presidencial, integrada por Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, pasó ayer por San Juan y los precandidatos hablaron a solas con este medio. El exministro de Economía habló de las actividades productivas locales y sus fomentos, de la ruptura de Alternativa Federal y criticó al macrismo y al kirchnerismo.



- Uno de los planteos que vienen realizando desde distintos sectores es el subsidio a los fletes. Si llega a la presidencia, ¿es viable?



- Hay cosas que desde afuera del Gobierno es difícil de ser preciso, en el sentido de saber cuál es impacto en el presupuesto. Pero es una idea factible y digna de ser analizada.



- ¿Está en su programa la eliminación de las retenciones?



- La economía, para arrancar, necesita arreglar todos los precios, que están desordenados y en contra de la actividad productiva. Hay que subir sueldos, bajar tasa de interés y dejar impuestos. Y las retenciones forman parte de esos impuestos. De manera tal que si se eliminan o no depende de los números finos. Lo veo posible, en el marco de toda una reorganización.



- Dijo que la minería es positiva, ¿qué medidas hay que tomar para fomentarla? ¿Y qué hacer con la ley de glaciares?



- A tono con lo que decía Urtubey, las provincias ven esta ley como algo diseñado desde Buenos Aires. Hay que volver a sentarse a discutir con la idea de que Argentina tiene que tener minería, que es una actividad importante, que crea trabajo y tiene impacto social. Sí también hay que cuidar los límites de la cuestión medioambiental.



- ¿Es factible reflotar la promoción industrial?



- Sí, pero diría que hay que hacerlo de una manera equilibrada. San Juan fue una de las provincias beneficiadas en todo ese proceso y hay otras que quedaron muy atrasadas. Entonces, hay que ver un esquema más general que compense todos los desajustes y los sobrecostos que tienen las provincias. Que no son todos iguales.



- ¿Qué sintió cuando Miguel Pichetto dijo que usted dinamitó Alternativa Federal?



- ¿Quién se fue?



- Pichetto y Sergio Massa...



- Ni yo me fui de donde había empezado esta actividad y tampoco Urtubey. Los que se fueron son los responsables de que no se haya podido crear un espacio más amplio y competitivo.



- ¿Por qué el Gobierno anterior y el actual son lo malo y lo peor?



- El Gobierno anterior tuvo un Estado muy intervencionista, jugando a una distribución mientras la economía está parada, lo cual es inviable. No se puede distribuir lo que no se puede usar. Ese esquema fracasó. El actual, con la lluvia de inversiones y demás, obviamente también fracasó. Las únicas llegadas de capitales que hay son las de capitales financieros especulativos. La lluvia de inversiones fue de adentro hacia otros lugares del mundo. En los tres primeros años del actual Gobierno salieron 60 mil millones de dólares. Entonces, ¿que nos proponen? El presidente dijo que iba a hacer lo mismo, pero más rápido, que es más grave todavía. Del otro lado no se ven cambios claros sobre la filosofía económica. Parecería de vuelta un intervencionismo, que lo que hace es impedir que las fuerzas del sector privado y las Pymes se expresen. Simplemente le ponen el pie encima.

"En política económica, la realidad termina liberándose ante cosas artificiales".



- Son modelos...



- Son caras de la misma moneda con los mismos resultados. Por caminos distintos causan lo mismo.



- ¿El modelo de ustedes qué representa y qué cambiará?



- Entre otras cosas viene a tener en claro que el estancamiento económico hace inviable cualquier cosa para el país y, sobre todo, en términos de economía social. A las fuerzas productivas les quitaremos el pie de encima. Hay que empoderar a los emprendedores, sobre todo a los jóvenes, a los de las Pymes. Después, hay que tratar de alejar del país a todas las actividades financieras especulativas.



- ¿Le dolió que el gobernador Uñac se alineara a la fórmula de Alberto Fernández?



- No. Hubiéramos preferido que estuviera acá (Risas). Pero son esas cosas de necesidades coyunturales. Seguimos manteniendo una buena relación. El federalismo se hace con los gobernadores.



- El Gobierno está manteniendo la estabilidad del dólar. ¿Le alcanza para ganar?



- No lo sé, pero esta tranquilidad del dólar es extremedamente peligrosa, no es sostenible. Y que al Gobierno nacional lo pone tan contento.



- ¿Por qué?



- Es peligrosa porque en algún momento no es sostenible y no es real. ¿Alguien cree que el peso argentino en una economía estancada y que no progresa puede valorizarse frente a la principal moneda del mundo? No. En consecuencia, es algo artificial y riesgoso, porque en algún punto aparece el efecto rebote.

Contacto con dirigentes y simpatizantes

Lavagna y Urtubey (foto) se reunieron con los candidatos locales, que se medirán en una interna entre una lista encabezada por Nancy Avelín, por un lado, y por Conrado Suárez, por el otro. También estuvieron dirigentes como Martín Turcumán, de ADN, y Mauricio Chanquía, de Libres del Sur. Luego lideraron un acto en el club Julio Mocoroa.