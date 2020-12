La confirmación de que Nación financiará el 100 por ciento de la obra de la nueva terminal de ómnibus afianzó el desarrollo de los proyectos que la gestión uñaquista tiene en carpeta. Uno de ellos es cambiar el lugar en el que estará emplazada la obra por otro que tenga mejor accesibilidad para las movilidades, ya que el terreno original, detrás de la escuela María Auxiliadora, no cuenta con esas características. Así, el ministro de Obras Públicas, Julio Ortiz Andino, confirmó que el objetivo es licitar las tareas para edificar la flamante sede para el arribo de colectivos de media y larga distancia a mitad del año que viene. El otro se producirá al despejar el predio de la actual Terminal, en el que se construirá, según aseguró el funcionario uñaquista, un Hospital Materno Infantil para dejar atrás el inmueble del Hospital de Niños, el cual ha quedado antiguo, obsoleto e incómodo.

Si bien no quiso adelantar las ubicaciones de la nueva terminal, el ministro indicó que "lo estamos analizando porque hay más de un terreno donde podríamos hacerla". En esa línea y ante la consulta sobre si será necesario expropiar otro predio, Ortiz Andino dijo que "no se debería hacer porque le idea es pedirle una autorización a Nación para usar un predio que es de Vialidad Nacional. Esto lo hemos trabajado muy rápido porque veíamos venir la posibilidad de financiamiento. La decisión y los detalles los vamos a tener, a más tardar, en los próximos dos meses". Además, dijo que, "si no hubiese otro terreno más apropiado o si nosotros lo encontramos apropiado, pero no compatibilizamos con Nación, lo vamos a instalar en el predio detrás de María Auxiliadora, aunque vamos a intentar cambiarlo". La necesidad de una modificación radica en que "la accesibilidad es un tema clave, algo que no tiene el terreno actual y los que estamos viendo sí", dijo Ortiz Andino. Esto es, que el lugar elegido tenga un fácil ingreso y egreso de las unidades, teniendo en cuenta la conexión con la Ruta 40 y la Ruta 20, las principales vías de acceso de la provincia.

Sobre las características de la obra, el funcionario indicó que "pensamos una terminal muy moderna, con mucha visualización con vidrios, dos niveles, una importante área de estacionamiento y de muy fácil acceso. Estamos pensando una terminal para larga y media distancia, incluidos los colectivos que van a Valle Fértil, Jáchal, Calingasta y la Difunta Correa. Creo que esas líneas van a funcionar ahí sin ningún problema".

En cuanto al hospital Materno Infantil, el ministro indicó que el inmueble del "Hospital de Niños es un desastre y hay que destruirlo. Hoy la provincia no cuenta con un hospital Materno Infantil específico. Este es uno de los proyectos que queremos vislumbrar para los próximos tres años de gestión. La idea es que esté en el predio de la Terminal para que comparta parte del equipamiento de alta tecnología del Rawson y no tener que duplicarlo". Además, dijo que en el inmueble se instalarán consultorios externos y el edificio del Colegio Odontológico.