El fiscal de Instrucción Carlos Rodríguez le pidió ayer al juez Guillermo Adárvez que abra la investigación e indague al empleado de Vialidad Provincial que utilizaba un título universitario presuntamente falso para cobrar un adicional, indicaron fuentes calificadas. La denuncia la había radicado el titular de la repartición, Juan Manuel Magariños, luego de que tomara conocimiento tras una auditoría de rutina que había hecho el Tribunal de Cuentas sobre los pagos del plus por títulos.



El fiscal además solicitó una serie de medidas. Una de ellas es que la Universidad Católica de Cuyo informe si el agente Dante Gómez había cursado la carrera de contador público nacional. De acuerdo a la denuncia, el empleado había exhibido ese título en el área contable de Vialidad, pero en una consulta que el Tribunal de Cuentas realizó a la casa de estudios superiores obtuvo la información de que el sospechoso no habría pasado por las aulas. Por eso, el objetivo es sumar ese elemento a la causa penal. Magariños había manifestado que el informe de la auditoría había revelado que en el título universitario que había presentado el implicado no estaban claros ni los sellos ni las firmas de las autoridades que lo expidieron, lo que había desatado el alerta.



Rodríguez también pidió que el Consejo Profesional de Ciencias Económicas envíe un informe que determine si Gómez se encuentra o no matriculado. Y además que se giren las actuaciones al Tribunal de Cuentas para que determine si hubo perjuicio para las arcas provinciales y se mande oficios a Fiscalía de Estado para que actúe como querellante contra el sospechoso.



El director de Vialidad había señalado que el empleado había sido separado de su función, que había sido trasladado a otra área y que "está en proceso" una suspensión sin goce de haberes, hasta que la Justicia determine su situación.