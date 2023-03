El actual intendente de Rawson, Rubén García, ratificó hoy que irá por la reelección pese a los rumores que indican que no será parte de la oferta electoral del Frente San Juan por Todos en ese departamento.

García reconoció que la falta de presupuesto "resintió su gestión" ante los vecinos y apuntó contra Juan Carlos Gioja. "La idea del sector del giojismo es que no me presente, que las encuestas me den muy bajas", dijo en los micrófonos de Radio Sarmiento.

"Esto va a resentir mi campaña, resiente mi gestión y habrá un perjuicio en el voto del vecino, pero le pondremos fuerza. Yo no me bajo de la candidatura, voy por la reelección", agregó.