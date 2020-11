Que bajo ningún pretexto "la emergencia sanitaria debe convertirse en un argumento neutralizante para la práctica de la democracia universitaria". Que mantener la situación reinante hoy "contribuirá a un indeseado y evitable deterioro institucional". Y que, el paso del tiempo "se torna incompatible con el necesario ejercicio de derechos y garantías y la indispensable legitimidad democrática con la que deben contar las autoridades de esta casa de altos estudios". Esos fueron los principales fundamentos que el candidato a Rector de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Jorge Cocinero, actual secretario de Obras de la casa de altos estudios, plasmó en un escrito que presentó ayer en el rectorado, en el que le solicitó al Consejo Superior retomar el calendario electoral suspendido hace más de siete meses. El pedido contiene un protocolo sanitario para llevar adelante el comicio y según confirmó Cocinero, el objetivo es que el mismo "no sea más allá de marzo de 2021".

Según indicó el candidato, espera que su pedido sea analizado en la próxima reunión del Consejo Superior, que es casi un hecho que será la semana que viene, y en el que en principio tendría algunas posiciones encontradas, ya que, según se pudo conocer, la medida trajo malestar en el sector que representa Mónica Coca, vicerrectora y candidata, por estar internada por coronavirus y no poder participar de las reuniones del Consejo. Por otro lado, la situación electoral no es el único tema que está en agenda ya que también está en la mira el conflicto entre el frente gremial, integrado por Adicus, Sidunsj, UDA y Apunsj, y el rector Oscar Nasisi por la incorporación del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) a la universidad (ver recuadro).

El Consejo Superior es el máximo órgano político de la UNSJ y en dicho cuerpo tienen representación todos los estamentos de la casa de altos estudios. Incluso, varios de sus miembros se anotaron para suceder a Nasisi, ya que este no puede repetir su mandato. Ese es el caso de Coca y su compañero de fórmula, el decano de la facultad de Ingeniería, Tadeo Berenguer. Además, la titular de la facultad de Filosofía, Rosa Garbarino, también es de la partida, al igual que Roberto Gómez de Arquitectura, quien tiene el respaldo de Nasisi para ser su sucesor. Por fuera de ese lote, porque no tienen banca en el Consejo, está el ingeniero Emilio Fernández y Cocinero, que no participa pero tiene consejeros afines.

Sobre la necesidad de llevar adelante la elección, el secretario de Obras indicó que "hay un tiempo considerable que ha transcurrido desde el 10 de junio (día en el que se debía realizar la elección) en el que creemos que se debería haber trabajado en un sistema para determinar cómo podemos hacer la elección. De esa fecha han pasado cinco meses y no ha ocurrido nada. Por eso hemos presentado un protocolo electoral para que sea analizada". Por otro lado, Cocinero indicó que "esto se ha convertido en una cuestión de razonabilidad. Hoy el Rector está ocupando ese cargo de manera transitoria, por eso creo que, ante esta premura él debería hacer este llamado". Además sostuvo que "hoy Nasisi tiene la legalidad de su cargo otorgada por la Asamblea y el Consejo Superior, pero no tiene la legitimidad que la da la institución universitaria a través de una elección" y fue categórico al indicar que "han habido muchas elecciones en todo el mundo, incluso en San Juan. Si Estados Unidos, que es el país con el mayor número de contagios, pudo hacer una elección, cómo no lo va a poder hacer la UNSJ".

Medidas

Para asegurar que exista distanciamiento en los votantes, en el protocolo se propuso un horario de votación de 9 a 21. Además, que los padrones por mesa no superen las 150 personas. Por otro lado, propuso que se puedan acordar horarios específicos para que cada persona pueda votar sin hacer cola.

Instituciones

7 Son los lugares que propuso Cocinero para que se realice la elección de la UNSJ. De ser necesario, dijo que se pidan escuelas a la provincia.

Temas picantes



El Consejo Superior de la UNSJ tiene varios temas relevantes para la vida universitaria, al que se le suma el pedido de Cocinero por las elecciones. Uno de los ítems es la reforma integral de las becas para los alumnos. Dicho tema generó un fuerte cruce político entre los candidatos a Rector. Otro de los temas que deberán analizar los consejeros es el convenio que firmó Nasisi con el SEP, que lo habilita a afiliar personal universitario. Ese convenio despertó las críticas de los gremios universitarios que intimaron al Rector para que dé de baja el acuerdo y de no hacerlo, lo denunciarían ante el Ministerio de Trabajo de la Nación por "práctica desleal" y contrario a la ley de asociaciones sindicales. Antes de la denuncia, el frente gremial decidió que el tema sea debatido en el seno del Consejo Superior, donde los gremios y los sectores universitarios tienen representatividad.