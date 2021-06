La Cámara de Diputados aprobó ayer una iniciativa de la gestión uñaquista, la que consiste en otorgar beneficios impositivos para aquellas personas que cuenten con recursos no declarados ante la Administración Nacional de Ingresos Públicos (AFIP) y quieran blanquearlos para construir. El proyecto del Ejecutivo local fue en sintonía con el que impulsó la Nación, que el Congreso sancionó en marzo, por lo que, además de las exenciones nacionales, los inversores sanjuaninos no pagarán el Impuesto a los Sellos y sus adicionales de Lote Hogar y Acción Social, más la quita total del tributo a los Ingresos Brutos, por la totalidad de fondos que blanqueen. La ley provincial invita a los municipios a adoptar medidas similares, por lo que, si las comunas lo hacen, los inversores también se verán beneficiados con la quita de tasas. En la Cámara de la Construcción local salieron a festejar la medida, ya que entienden que es un excelente incentivo para promover la obra privada.

Tanto en la Cámara de la Construcción como en el Ministerio de Hacienda aclararon que no hay un cálculo previo de cuánto es el dinero que puede ser blanqueado en la provincia, ya que se trata de fondos en manos de ahorristas que no los han declarado. Por otro lado, según la norma nacional, en la que se basa la ley aprobada ayer en Diputados, hay plazo hasta el 31 de julio para acceder a la "exteriorización de capitales". En el sector privado local no descartan que dicho límite se pueda extender para que más inversores puedan ingresar al programa.

La ley sancionada en la provincia responde a la norma nacional promovida por la administración de Alberto Fernández, que puso en marcha el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, destinado a promover el desarrollo o inversión de proyectos inmobiliarios, tales como construcciones, ampliaciones, instalaciones y todos aquellos que, de acuerdo con los códigos de edificación, se encuentren sujetos a una autorización o aprobación de las autoridades competentes. Un punto clave del régimen es que no sólo se aplica para proyectos a desarrollar, sino que también contempla a todas aquellas obras que posean un grado de avance inferior al 50 por ciento. Por un lado, la Nación exime el pago de impuestos como Bienes Personales, Ganancias, IVA e Impuestos internos, mientras que la provincia hará lo propio con los de su competencia (ver claves).

Sobre la sanción de la ley, el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent, indicó que "no tiene un costo fiscal para la provincia porque es capital que no está blanqueado y por el que no se está percibiendo ningún impuesto. De esta manera, tampoco se va a aplicar una alícuota, pero se va a generar la posibilidad de incrementar la actividad económica y la mano de obra, porque los recursos tienen que ir destinados a la construcción".

Sobre la medida y la norma local, el presidente de la Cámara de la Construcción, Julián Rins, consideró que es "excelente porque es una doble oportunidad. Por un lado, aquellos que tengan dólares o pesos no declarados en el país o en el extranjero, los van a poder declarar con un costo tributario muy bajo. Segundo, se fomenta la construcción, porque no se va a poder comprar una obra finalizada". Según Rins, la norma fue un trabajo entre la Cámara de la Construcción Nacional y la administración central, por lo que era clave una "adhesión" de la provincia.

Claves de los beneficios impositivos para blanqueo

Destino

Los beneficios impositivos nacionales y locales son para todos aquellos fondos que estén en el país o en el exterior no declarados, los que se podrán exteriorizar para ejecutar proyectos inmobiliarios.

Obras

El beneficio impositivo es para que los fondos sean destinados a toda obra de construcción nueva a realizar antes del 31 de diciembre de este año o aquella que tenga un avance en su ejecución que no supere el 50 por ciento.

Depósitos

Los fondos blanqueados deberán ser depositados en una cuenta especial que tendrá como destino la construcción. Con los fondos se podrá comprar títulos. Si son dólares, el cambio se hará al valor del Contado con Liquidación.

Plazo

Según la ley nacional, base de la norma provincial, hay plazo para blanquear capitales hasta el 31 de julio. Por otro lado, al Congreso ya ingresó un proyecto para extender el plazo por tres meses más, hasta octubre.

Exenciones

Por los fondos blanqueados, Nación no cobrará Ganancias, Bienes Personales, IVA e impuestos internos. La provincia no cobrará Ingresos Brutos, Impuestos de Sellos y los adicionales de Lote Hogar y Acción Social.

Sin persecución

La norma nacional establece que aquellos que ingresen quedarán liberados de toda acción civil, comercial, penal tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder.

OK a créditos para reactivación

La Cámara de Diputados ratificó ayer todas las iniciativas que lanzó el Ejecutivo para la reactivación económica local en el marco de pandemia. Las líneas son: Incentivo al consumo y reactivación económica en comercio, Préstamos con destino a Capital de Trabajo, Financiamiento de Capital de Trabajo-Descuentos de Cheques, Línea global de financiamiento de proyectos de inversión; e Inversión productiva-Bonificación de Tasa de Interés.

Entre todas las líneas, junto al Banco San Juan, agente financiero del Estado, la provincia pone a disposición casi 2.000 millones de pesos para el sector productivo local. Sobre el OK legislativo, el diputado Rodolfo Jalife, quien defendió las iniciativas, indicó que "lo que se busca es incentivar el consumo y la producción con la posibilidad de que las diferentes Pymes, las grandes y medianas empresas, puedan acceder al crédito".