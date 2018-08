Antes de participar de la reunión de legisladores, el senador Miguel Ángel Pichetto recibió a DIARIO DE CUYO para hablar de todo. Ponderó a Sergio Uñac y le pegó duro a Cristina, Macri y Gioja.





- ¿Qué se espera de la reunión de mañana (por hoy) con los demás legisladores del interbloque Argentina Federal?



- Esperamos seguir afianzando vínculos políticos e institucionales. Además, esperamos dialogar en profundidad con el gobernador Sergio Uñac, que es uno de los hombres más importantes que tiene este espacio. Es un hombre joven con carisma, que tiene un gran presente y gran futuro político. Es realmente un activo muy importante que tiene el peronismo a nivel nacional. Vamos a hablar con él, a intercambiar reflexiones sobre la discusión más importante que vamos a tener de acá a fin de año que es el presupuesto nacional y también vamos a recibir información de la propuesta que han recibido los ministros de Economía de las provincias y analizar este tema tan complejo.





- En San Juan se evalúa esta reunión como un apoyo importante a Uñac. ¿Es válido el análisis?



- Perfectamente. La figura del Gobernador es de las más importantes que tiene el peronismo a nivel nacional y nuestra presencia acompaña, convalida y apoya fuertemente la gestión del Gobierno de San Juan, que es exitoso, serio, con una gestión económica muy sólida, que tiene autosuficiencia, que se preocupa por hacer obras. Y es importante que podamos definir un modelo de gestión eficaz y con resultados. Hay valores políticos y económicos verdaderamente trascendentes en el Gobierno de San Juan.





- Con eso valores, ¿Uñac puede ser candidato a presidente?



- El Gobernador, a partir del triunfo de 2017, fue uno de los pocos peronistas que triunfó holgadamente en la elección parlamentaria de medio tiempo. Uñac tiene todas las posibilidades de candidatearse para presidente. Esto lo va a definir él.





- ¿Pero ustedes, desde el partido, se lo van a pedir?



- Hemos conversado muchas veces. El Gobernador siempre ha planteado su preocupación y su interés por San Juan. Estas son decisiones que se aproximan en el tiempo. Este es un año en donde el espacio Federal va a tener que ir perfilando candidaturas. Yo mencioné en un reportaje a figuras importantes dentro del espacio Uñac, Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, al igual que Juan Schiaretti.

"Hubo cambio de ciclo, agotamiento de la expresidenta, que lleva a necesidad de oxígeno"



- ¿Puede salir un candidato de la reunión de hoy?



- No. Sí vamos hablar de política nacional, de peronismo, de la realidad económica del país, de la realidad de las provincias y de los recursos fiscales para el debate del presupuesto. El de hoy no va a ser un día de ninguna definición de candidaturas, pero sí tenemos que ir avanzando en la forma, en los métodos y la inteligencia que tiene que tener este espacio para elegir figuras políticas que tengan relevancia, trascendencia, que sean reconocidas por la sociedad y que expresen las candidaturas en 2019 y una propuesta, porque hoy es fundamental transmitirle al pueblo argentino una propuesta de salida.





- Esta situación del gobierno actual, ¿no le da la posibilidad al peronismo de unirse y estar más fortalecido?



- A veces la unidad no es tan gravitante para una elección. Me parece fundamental tener una propuesta, liderazgos que impliquen un recambio generacional, tener perfiles como los de Uñac, Urtubey o Massa. Me parece que son las figuras que podrían llevar adelante ese proceso de cambio. Hoy es muy difícil plantear una unidad.





- Hay peronistas como Uñac que opinan que Cristina debería estar incluida. ¿Qué opina?



- Son visiones que tendremos que saldar con el debate.





- ¿Pero opina lo contrario?



- Opino que la expresidenta tiene un proyecto propio.





- ¿Usted pude ser candidato?



- Por supuesto. Tengo convicciones, una visión de la Argentina y una experiencia dilatada y larga en la vida política del país. Sé cuál es el rumbo. Lo que pasa es que también soy una persona realista y voy a coadyuvar a encontrar los niveles de consenso para definir las mejores candidaturas.





- Si Urtubey termina siendo el candidato...



- Lo vamos a definir.





- ¿Se le puede ganar a Macri?



- Hoy es un escenario de mucha paridad. Hay un esquema de tres tercios: está el Gobierno con Cambiemos, Unidad Ciudadana, que es una fuerza de izquierda, y está el peronismo que tiene que consolidar una alternativa y una propuesta con un gran potencial. Porque no somos el espacio del medio sino el espacio superador de las dos instancias del fracaso de los últimos siete años de Argentina.





- Entonces, ¿qué vislumbra en ese escenario de paridad?



- Balotaje. Difícilmente cualquiera de las tres fuerzas que mencioné puedan ganar en primera vuelta. Acá lo importante es cuáles serán las fuerzas que llegarán a la segunda vuelta. El presidente de 2019 se define hoy en balotaje.





- ¿Gioja debería seguir como presidente del PJ nacional?



- Esa es una decisión de la Justicia que tenemos que acatar. Hay que ver qué dice el fallo. Tengo mucho respeto por los jueces que integran la Cámara electoral, son de prestigio e idoneidad. Creo que el exgobernador de San Juan, que fue un buen gobernador, debería tener una mirada más amplia. Su visión está mucho más ligada al esquema que hoy protagoniza el sector de Unidad Ciudadana. Nunca trabajó por una idea de unidad y fundamentalmente alentar la consolidación del peronismo. Eso lo reprocho. Soy parte de la conducción pero hace mucho que no participo de las reuniones del partido. No me siento contenido y tampoco me gustó que hubiera dicho que en el marco de la campaña electoral parlamentaria que había que apoyar a la expresidenta que era candidata de otro partido. Son diferencias de naturaleza política, no tengo diferencias personales. Estoy en una construcción del peronismo, todas las posiciones son respetables. Pero se puede o no compartir. Tampoco significa poner en cuestionamiento la figura de Gioja ni de su honestidad.