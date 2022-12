A medida que avanzan los días, comienza a tomar color el escenario político de cara a las elecciones provinciales de 2023. En ese marco, desde la alianza que cerró Acción por una Democracia Nueva (ADN), que tiene como referente a Martín Turcumán, junto a la Cruzada Renovadora de los hermanos Alfredo y Nancy Avelín, aseguraron que el espacio parte con una base, de al menos, el 7 por ciento de votos. El piso surge de los guarismos que ambos partidos obtuvieron en los últimos comicios generales locales, cuando no fueron juntos. En 2019, ADN logró 4,8 por ciento, mientras que la Cruzada alcanzó 2,7 puntos. Pero eso no es lo único, ya que además, aseguran, que con el apoyo político que el armado tiene hoy de parte del diputado Nacional Javier Milei, ambos lograrán sobrepasar la barrera de los 10 puntos, piso también exigido el legislador. La cifra no es para nada despreciable, al punto que fuentes políticas confirmaron que es vista de cerca por Juntos por el Cambio (JxC), ya que entienden que comparten el mismo nicho de votos, por eso algunos siguen peleando por la unidad de la oposición.

El piso de votos y la proyección de ADN y al Cruzada fueron expresadas por el armador político del primer espacio. Consultado por este medio, José Peluc aseguró que tienen "un piso de votos de 7 puntos y un poco más" y que, además "creemos que podemos aumentar porque hay más sectores involucrados en el proyecto. En aquel momento, 2019, ADN jugó en soledad y también la Cruzada, pero ahora tenemos otros espacios que nos acompañan". En esa línea, hizo referencia al sector de los libertarios que a nivel nacional encabeza Milei. Además, remarcó que "la situación política reinante no es la misma que la de la elección anterior". Así, recordó que "en aquel momento ADN no tenía a nadie que lo traccione -como pasa ahora con Milei-, estábamos en soledad y un poco eso nos pasó a todos, como a la Cruzada, la Izquierda y Dignidad Ciudadana". Además, dijo que "en ese momento había mucha fortaleza del gobierno provincial y estaba muy planteado el eje oficialismo y oposición. Eso, hoy esto está más roto". Bajo ese escenario, indicó que existe una mejor proyección para ubicarse entre los dos sectores más representativos de la provincia. Por otro lado, indicó que el nuevo Código Electoral, igual a Lemas, les es favorable porque "abre el juego en los territorios".

Con una mirada más optimista se expresó Alfredo Avelín, quien confirmó que el acuerdo con ADN y el sector libertario "está decidido". El histórico dirigente cruzadista dijo que el piso de votos está marcado por el resultado que el frente Consenso Ischigualasto obtuvo en las elecciones legislativas de 2021, donde el espacio logró 9 puntos. En dicha oportunidad, el candidato fue Marcelo Arancibia del GEN, quien ahora dejó el armado para ser parte de JxC. Ante la ausencia, Avelín dijo que "lo único que he aprendido durante estos años es que los votos no son de nadie, ni de uno ni de otro, si no del espacio", remarcó.

Referentes de JxC ven de reojo lo que pueda ocurrir con ADN y la Cruzada, si no logra llegar a un acuerdo político para conformar un gran frente opositor provincial. Es que, algunos reconocen que, de ir separados, competirían por el mismo nicho de votos, ya que se trata de un sector de la población que no votaría al Frente de Todos. En ese marco, tanto desde ADN como desde la Cruzada, y tampoco desde JxC, no cierran la puerta a lograr un acuerdo, ya que entienden que juntos le pueden ganar a FdT.



RESULTADOS

En las elecciones provinciales de 2019, el partido ADN de Martín Turcumán, que compitió bajo el sello de San Juan Primero, cosechó 16.454 votos, lo que representó 4,8 por ciento del total. En el caso de la Cruzada Renovadora, que llevó a Nancy Avelín por el cargo al sillón de Sarmiento, obtuvo 8.943 votos, lo que representó 2,7 por ciento del total. Si logran sumar ambos valores, superarían los 7 puntos.