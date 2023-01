Oscar Saffe, secretario Adjunto de ATSA, señaló que tomó conocimiento que las autoridades del Colegio Médico, que nuclea al Cimyn y al Hospital Privado, les pagaron el miércoles el 100 por ciento de una deuda salarial que tenían con los trabajadores de farmacias y los representados por UTEDYC, mientras que con ellos habían arreglado un desembolso en cinco cuotas con intereses. Por eso, el sindicalista remarcó, molesto, que "nos hemos sentido discriminados y traicionados. Si dicen que no hay dinero, no lo hay para nadie. Se debe repartir entre todos los sectores". Por eso, destacó que han realizado una presentación en la Subsecretaría de Trabajo en la que consta que "volteamos el acuerdo" con el "Colegio Médico". Además, han pedido que citen a los directivos y "vamos a exigir el mismo trato. Si no hay una respuesta favorable, estamos prácticamente en la lucha", remarcó en referencia a la realización de un paro en el Cimyn y el Hospital Privado.